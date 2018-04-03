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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Екс-працівник NASA показав дивовижні знімки міст, зроблених з супутника

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Острів Бора-Бора
Острів Бора-Бора / Фото з вільних джерел

Колишній фахівець космічного агентства США NASA Роберт Сіммон опублікував знімки, зроблені з супутника. Фото демонструють, як виглядають відомі місця з висоти 450 кілометрів.

Світлини зроблені під кутом, що яскраво показує масштаб хмарочосів у порівнянні з маленькими будинками, повідомляє The Daily Mail.

За словами екс-працівника NASA Роберта Сіммона, неймовірні кадри зафіксували за допомогою супутника SkySat, який використовує компанія Planet Lab. Завдяки космічному апарату фірма надає картографічні, архівні та аналітичні послуги. Сам супутник за тиждень здатний збирати дані з понад 400 тисяч квадратних миль.

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У фотопідбірці Роберт Сіммон показав острів Перл-Катар, який простягається в Перській затоці, американське місто Х'юстон, південноафриканське місто Кейптаун, населені пункти в Саудівській Аравії, Іспанії та Японії. Окрім цього, з висоти польоту видно острів Бора-Бора та гори. Неймовірно, але на знімках можна розгледіти дрібні будинки, вулички та величні хмарочоси. Поряд із цим видніється красиві незаселені місця.


Шанхайський район Пудун


Саудівська Аравія


Промислове місто Більбао, Іспанія


Острів у Катарі


Місто Х'юстон, що в американському штаті Техас


Кейптаун, Південна Африка


Гори між Аргентиною та Чилі


Вулкан Ключевська Сопка в Росії

Теги: LifeStyle NASA Фотоновини наука
Джерело: 24 Канал
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