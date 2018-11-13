17:20
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Екс-прем'єр Македонії попросив політичного притулку в Угорщини

      136 Читать новость на русском
      Екс-прем'єр Македонії Нікола Груєвські
      Екс-прем'єр Македонії Нікола Груєвські / Фото з відкритих джерел

      Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвські, якого засудили на батьківщині до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600, втік в Будапешт і попросив політичного притулку.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Македонія змінює назву: як реагують жителі країни

      Екс-політик зазначив, що в останні дні отримував багато погроз. 

      Зараз я в Будапешті і попросив угорську владу про політичний притулок,
      – написав Груєвські.

      До слова, після того, як македонська поліція видала ордер на арешт колишнього прем'єра – він зник. 

      Відомо про це ще з п’ятниці, 9 листопада, коли згідно з вироком суду Груєвські мали доправити до в'язниці.

      Раніше повідомлялося, що Нікола Груєвський отримав дворічний вирок у справі "Танк", оскільки купив Mercedes-Benz за понад 650 тисяч євро, коли був на посаді. 

      Теги: Новини політики Македонія Угорщина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      493
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 749
      От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 694
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1802
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3463
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через дії КНДР Південна Корея хоче розмістити в себе "найпотужнішу" тактичну зброю зі США
       3 вересня 2017 , 12:16
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук