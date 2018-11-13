Екс-прем'єр Македонії попросив політичного притулку в Угорщини

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Екс-політик зазначив, що в останні дні отримував багато погроз.

Зараз я в Будапешті і попросив угорську владу про політичний притулок,

– написав Груєвські.

До слова, після того, як македонська поліція видала ордер на арешт колишнього прем'єра – він зник.

Відомо про це ще з п’ятниці, 9 листопада, коли згідно з вироком суду Груєвські мали доправити до в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Нікола Груєвський отримав дворічний вирок у справі "Танк", оскільки купив Mercedes-Benz за понад 650 тисяч євро, коли був на посаді.