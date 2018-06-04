15:05
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Екс-президент Естонії назвав регіони, які може втратити Росія, якщо нападе на його країну

1489 Читать новость на русском
Якщо Росія атакує Естонію, то може втратити Петербург
Якщо Росія атакує Естонію, то може втратити Петербург / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не загрожує Естонії у військовому сенсі, адже розуміє, що її агресія може призвести до таких серйозних наслідків, як втрати не лише Петербурга, а й інших територій.

Про це заявив колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтерв’ю "Європейській правді".

Читайте також: Одна з європейських країн витратить на захист кордону з Росією майже 188 мільйонів євро

Він пояснив, що в НАТО діє норма (стаття 5), за якою напад на одну з держав-членів прирівнюється до нападу на всі держави одночасно.

Звісно, Росія може атакувати Естонію, але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам’ятають,
– наголосив Ільвес.

Окрім того, він зазначив, що Росія веде проти Естонії інформаційну кампанію, а на Заході багато людей потрапляють під вплив російської пропаганди.

"Нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза – справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють", – сказав екс-президент Естонії.

Водночас Ільвес вірить, що Росія зміниться настільки, що загрози з її боку зникнуть.

"Я не вважаю, що агресія – це частина генокоду росіян!", – підкреслив політик.

Нагадаємо, нещодавно Естонія провела демаркацію кордонів із Росією – були встановлені останні жовті віхи в розмітці зони прикордонного режиму між Росією і Естонією на Чудському, Псковському та Теплому озерах, а також на Нарвському водосховищі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Естонія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
сьогодні, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
167
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук