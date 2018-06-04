Екс-президент Естонії назвав регіони, які може втратити Росія, якщо нападе на його країну

Російська Федерація не загрожує Естонії у військовому сенсі, адже розуміє, що її агресія може призвести до таких серйозних наслідків, як втрати не лише Петербурга, а й інших територій.

Про це заявив колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтерв’ю "Європейській правді".

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Він пояснив, що в НАТО діє норма (стаття 5), за якою напад на одну з держав-членів прирівнюється до нападу на всі держави одночасно.

Звісно, Росія може атакувати Естонію, але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам’ятають,

– наголосив Ільвес.

Окрім того, він зазначив, що Росія веде проти Естонії інформаційну кампанію, а на Заході багато людей потрапляють під вплив російської пропаганди.

"Нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза – справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють", – сказав екс-президент Естонії.

Водночас Ільвес вірить, що Росія зміниться настільки, що загрози з її боку зникнуть.

"Я не вважаю, що агресія – це частина генокоду росіян!", – підкреслив політик.

Нагадаємо, нещодавно Естонія провела демаркацію кордонів із Росією – були встановлені останні жовті віхи в розмітці зони прикордонного режиму між Росією і Естонією на Чудському, Псковському та Теплому озерах, а також на Нарвському водосховищі.