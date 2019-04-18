Екс-президент Перу застрелився при затриманні

Колишній президент Перу Алан Гарсія помер у лікарні після спроби суїциду. Вінпустив собі кулю в голову, коли по нього прийшли поліцейські зі звинуваченнями в корупції. Політика з кульовим пораненням доправили у лікарню у Лімі.

Там провели операцію, але за кілька годин він таки пішов з життя, передає BBC.

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Поліція прийшла в будинок Гарсіа 17 квітня, той попросив дати йому час на дзвінок адвокату і зачинився в одній з кімнат. Пізніше поліцейські знайшли Гарсію з пораненням голови. Екс-президента екстрено госпіталізували.



Екс-президента Перу звинувачували у корупцію

Після спроби суїциду Гарсія тричі пережив зупинку серця, але кожен раз був реанімований бригадою медиків, які боролися за його життя, розповіла міністр охорони здоров'я Перу Зулема Томас. Рентгенівські знімки показують, що куля повністю пройшла через його голову.



Вогнепальне порання екс-президента Перу

За рішенням суду, Алан Гарсіо повинен був бути заарештований на 10 днів. В рамках справи також були арештовані колишній міністр виробництва Перу Луїс Нава і віце-президент державної нафтокомпанії Petroperu Мігель Атала. Розслідування стосується корупційного скандалу навколо бразильської будівельної компанії Odebrecht в 2014 році. За версією слідства, колишній президент міг отримати від компанії 100 тисяч доларів. В обмін на допомогу в укладанні вигідних контрактів.

Що відомо про Алана Гарсію? Він очолював країну двічі, з 1985-1990 і 2006-2011 роки. На період першої каденції припала інфляція в Перу та зростання рівня злочинності. З 1992 року Алана Гарсію підозрювали в корупції, тоді він еммігрував до Колумбії. Повернувся до рідного Перу, коли з нього зняли обвинувачення. Згодом очолив опозицію та у 2006 році знову став президентом. У листопаді 2018 року просив політичногопритулку в Уругваю.