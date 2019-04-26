Екс-президент Польщі назвав формат переговорів Зеленського і Путіна

Майбутній президент України Володимир Зеленський не планує проводити зустріч з російським президентом Володимиром Путіним сам на сам.

За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловив екс-президент Польщі Александер Кваснєвський у Варшаві під час наукової конференції.

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"Зеленський сказав нам, що не хоче говорити з Путіним сам на сам, а розпочати переговори з ним у рамках "нормандського формату", тобто разом з канцлером Німеччини та президентом Франції", – заявив Кваснєвський.

За його словами, таке рішення є правильним, оскільки "такий формат становитиме для нього захисну парасолю, адже зустріч з таким політичним хижаком не була б для нього сприятливою".

Що потрібно знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?• Подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема, через референдуми.



• Пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа.



• Хоче проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



• Пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".



Що обіцяє зробити Володимир Зеленський