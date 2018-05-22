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Екс-президент США та його дружина займатимуться виробництвом фільмів для Netflix

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Подружжя Барак і Мішель Обами
Подружжя Барак і Мішель Обами / Фото із соцмереж

Подружжя Барак і Мішель Обами зможуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм. Адже екс-президент Сполучених Штатів Америки з дружиною підписали багаторічну угоду на продюсування фільмів та серіалів з компанією Netflix.

Про це повідомляє DW.

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Як повідомили у Netflix серед іншого Обами можуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.

Подружжя створило власну продюсерську контору Higher Ground Productions, яка співпрацюватиме із Netflix.

"Ми прагнемо культивувати і спрямовувати талановиті, натхненні, творчі голоси, які будуть здатні розвивати емпатію і порозуміння між народами, і допоможуть їм ділитися своїми історіями з цілим світом", – йдеться у заяві Барака Обами, яку цитує інформагенція AFP.

Головний менеджер з питань контенту Netflix Тед Сарандос назвав Барака і Мішель Обаму "одними з найшанованіших і найбільш впізнаваних публічних фігур", які мають змогу "розкривати і акцентувати історії людей, що впливають на життя своїх спільнот і борються за зміни світу на краще".

Netflix – це міжнародна компанія, яка постачає фільми і серіали на основі потокового мультимедіа. Компанію ще називають онлайн-кінотеатром світу. За підсумками 2017 року в Україні сервісом користуються більше 100 тисяч абонентів. 

Теги: Новини США Барак Обама Кіно
Джерело: 24 Канал
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