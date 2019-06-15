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      Екс-регіонал Єфремов, якого судять вже три роки, йде на вибори у складі "Опозиційного блоку"

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      Екс-регіонал Єфремов, якого судять вже три роки, йде на вибори у складі "Оппоблоку"
      Екс-регіонал Єфремов, якого судять вже три роки, йде на вибори у складі "Оппоблоку" / golospravdy.com

      Екс-регіонал Олександр Єфремов, який обвинувачений у держзраді, увійде до першої десятки виборчого списку "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах.

      Народний депутат та лідер партії "Наші" Євген Мураєв сказав, що Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії, повідомляє прес-служба "Опозиційного блоку".

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      Мураєв вважає, що Єфремов вже три роки "перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими звинуваченнями, які не мають доказової бази". Тож Мураєв сподівається, що це допоможе його звільнити.

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      Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" на виборах у Раду: інфографіка 24 каналу

      У чому підозрюють Олександра Єфремова?

      30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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      Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

      Вже 1 серпня 2016 року екс-регіонала Єфремова взяли під варту. Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, він перебуватиме під вартою до 22 червня.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Єфремов Опозиційний блок Кримінальні новини Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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