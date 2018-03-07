Екс-секретар Піскуна запросила на вечірку Кім Кардашян: фотофакт
Колишня секретарка українського генпрокурора Святослава Піскуна Марина Екстон запросила на свою вечірку зірку реаліті-шоу та модель кім Кардашян. Знаменитість не проігнорувала запрошення та прийшла у спокусливій сукні.
Як відомо, голлівудське подружжя Каньє Вест та Кім Кардашян продали елітний будинок в районі Бель-Ейр. Новою власницею помешкання стала українка Марина Ектон. Екс-секретар генпрокурора придбала маєток за 17,8 мільйонів доларів. З того часу Кім та Марина неодноразово зустрічались як подруги.
Читайте також: Марина Ектон, яка купила маєток Кардашян, була секретаркою генпрокурора Піскуна: подробиці
Відтак українка запросила сексапільну знаменитість на вечірку. Свято Марина Ектон організувала в день виходу свого першого синглу, про що свідчать її фото в Instagram. Кім Кардашян завітала на вечірку у чорній сукні, яка підкреслила апетитні форми зірки. Сама ж Ектон вбрала плаття синього кольору, грайливо виставши на показ струнку ногу.
Рідні тепер можуть пишатися мною,
– написала Марина Ектон під фотографією з Кім та батьками.
Окрім Кім Кардашян, світський захід відвідали композитор Рей Ромул та донька власника компанії TopShop Хлоя Грін. Також на презентацію синглу прийшов 34-річний модель Джеремі Мікс, який знявся у кліпі Марини Ектон.
Хто така Марина Ектон?
Це українка, яка вийшла заміж за мільярдера Брайяна Ектона. До покупки будинку Кім Кардашян жінка не була популярною. Як розповіла Марина Ектон в інтерв'ю, з 2005 до 2010 року вона працювала помічницею колишнього глави ГПУ Святослава Піскуна. Наразі українка проживає в Голлівуді та займається кар'єрою співачки. Окрім цього, Марина Ектон заснувала свій благодійний фонд.