Екс-секретарка Піскуна Марина Ектон продає маєток Кім Кардашян за 18 мільйонів доларів

Екс-секретар генпрокурора України Святослава Піскуна Марина Ектон продає маєток Кім Кардашян і Каньє Веста.

Зазначається, що Марині стало затісно у дев'яти тисяч квадратних метрів маєтку Bel Air. Вагітна українка хоче більше площі, а також змінити місце проживання. Про це повідомляє ТСН.

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Будинок, який у 2013 році було придбано за 9 мільйонів доларів, на початку 2017 року Кардашян виставила на продаж. Власницею розкішного маєтку стала Марина Ектон. Тоді екс-секретарка Піскуна купила маєток за 18 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що маєток має шість спалень, 8 ванних кімнат, патіо з басейном та найсучасніше обладнання.

Будинок продається за 18 мільйонів доларів, повністю з Bugatti та Fendi мебльований. Студія з апаратурою Abbey Road Beatles також побудована. Я записала там нову пісню, яка вийде у вересні цього року. На жаль, поки без кліпу, бо маю інші клопоти,

– розповіла Марина.

Дівчина додала, що хоче вдвічі більший будинок і у Флориді, "де можна купатись, загоряти та кайфувати".



Маєток, який продає Марина Ектон