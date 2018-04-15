Екс-шпигун Скрипаль і його донька вижили через британський дощ і невдаху-вбивцю

Як відомо, отрута "Новичок" діє лише за сухої погоди і стає малоефективною при вологому повітрі.

Про це пише The Sun.

Вбивця, який змащував нервово-паралітичну речовину "Новичок" на дверній ручці Скрипаля, мабуть, не розумів, які погодні умови йому потрібні, щоб зробити отруту потужною.

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Через вологе повітря у березні у Солсбері Сергій Скрипаль і донька Юлія не зазнали його повного смертельного ефекту,

– сказав науковець Віл Мірзаянов.

"У таких погодних умовах ця речовина може бути використана лише ідіотом, який нічого не знає про хімічні характеристики Новичок", – розповів Мірзоянов.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.