Екс-соліст гурту Oasis Ліам Галлахер випустив чуттєву пісню: відео

Гурт Oasis завоював серця мільйонів прихильників у всьому світі. Тепер екс-соліст колективу Ліам Галлахер розпочав сольну кар'єру та похизувався випуском нового треку з назвою "Iʼve All I Need".

Як відомо, саме завдяки незвичному тембру голосу Ліама Галлахера та стильній музиці гурт Oasis зібрав навколо своєї творчості мільйони шанувальників. Однак 1998 року світ сколихнула новина – колектив бере творчу відпустку. Згодом гурт відновив роботу та випустив ще 4 альбоми, які розійшлись чималим тиражем.

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Згодом Ліам Галлахер, який вже не уявляє свого життя без музики, розпочав сольну кар'єру. Нещодавно артист представив нову пісню з назвою "Iʼve All I Need", що в перекладі означає "У мене є все, що потрібно". У кліпі до треку співак показує, як він працював над сольним проектом, писав пісні та їхав на перші концерти.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі зірки. Понад 100 тисяч користувачів мережі вже переглянули новий кліп та написали свої схвальні коментарі під роликом.

Дивіться відео кліпу Ліама Галлахера на пісню "Iʼve All I Need":