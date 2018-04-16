Екс-соліста Львівської опери, якого підозрюють у сепаратизмі, звинуватили у моторошному злочині

Вже колишній соліст Львівського національного театру опери та балету Микола Санжаревський, якого звинуватили у співпраці з проросійськими бойовиками, використовував розбещення 13-річної дівчини для отримання інформації про військову службу українських бійців на Донбасі.

Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко в Facebook, посилаючись на журналістку Олену Добровольську, яка проводила своє розслідування у цій справі.

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"Ось уже четвертий рік, як він живе подвійним життям, сподіваючись про те, що ніхто не дізнається про те, що всі ці роки він був активним посібником російських спецслужб у справі інформаційної війни проти своєї Батьківщини. Роки пішли на те, щоб силами волонтерів Центру "Миротворець" і "Українського Кіберальянса", СБУ та Національної Поліції виявити і задокументувати мережу антиукраїнської пропаганди, розгорнутої Миколою Санжаревским під невсипущим контролем росспецслужб", – написав Геращенко.

Нардеп зазначив, що з'ясувалося, що група Санжаревського займалася не тільки антиукраїнською пропагандою і поширенням фейків, а й збором коштів через соцмережі на лікування дітей "біженців". Проте, за словами Геращенка "гроші українців акумулювалися і вирушали на підтримку ДНР"

Крім шпигунської діяльності Миколі Санжаревскому доведеться відповісти і за розбещення неповнолітньої дівчини Вікторії, яку він не тільки розбещував з 13 років, але і через яку вивідував відомості про військову службу її брата в зоні АТО,

– розповів Геращенко.

Депутат також додав, що у січні 2018 року СБУ провело обшуки у Миколи Санжаревського, а в лютому він був звільнений з Львівської Національної Опери "за згодою сторін".

Нагадаємо, у січні з'явилась інформація, що соліст Львівської опери Микола Санжаревський від початку війни на Донбасі активно підтримує російські окупаційні сили на Донеччині та Луганщині, поширюючи інформацію, яка може розцінюватися як посягання на територіальну цілісність України. Сам артист згодом заявив, що всі обвинувачення щодо підтримки проросійських бойовиків Донбасу не відповідають дійсності.