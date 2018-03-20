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Екс-солістка гурту "ВІА Гра" показала звабливий танець в купальнику: пікантне відео

1156 Читать новость на русском
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Фото з вільних джерел

Українська модель та екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос станцювала запальний танок на пляжі. Сексапільна зірка опублікувала відео на Instagram-сторінці, де вона із двома подругами звабливо рухались в купальнику.

Як відомо, Санта Дімопулос нещодавно відпочивала в горах, де встигла покататись на сноуборді по засніжених вершинах. Однак через майже 2 тижні після поїздки зірка вже ніжилась на пляжі у компанії зіркових подруг – російської популярної акторки Марії Горбань і моделі та "Міс Україна-Всесвіт" 2014 року Анною Андрес.

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Знаменитості обрали для відпочинку сонячний пляж в італійському Форте-дей-Мармі.На короткому відео Марія Горбань та Анна Андрес вбрані в червоному купальнику, а Санта Дімопулос – у білому. Зіркові подруги вмостились на лежаках та показали сексуальний танок, тримаючи при цьому келихи шампанського. Знаменитості синхронно відтворювали звабливі рухи під пісню російського співака Філіпа Кіркорова.

Філіпе, це розрив! Скоро на всіх пляжах. Пісня вже не покидає моєї голови,
– написала Санта Дімопулос.

Пікантне відео, опубліковане на Instagram-сторінці зірки, викликало шквал емоцій у прихильників Санти Дімопулос. Люди із захватом коментували і сексуальні знаменитостей, і їх стрункі фігури.

Хто така Санта Дімопулос?
Це українська модель та співачка ассирійського походження, яка брала участь у проекті "Фабрика зірок". Санта Дімопулос була учасницею популярного гурту "ВІА Гра" та "Сьоме небо". Модель має сина Даніеля від ведучого Андрія Джеджули, з яким розлучилась у 2010 році.

Теги: Новини України LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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