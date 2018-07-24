Екс-солістка гурту "ВІА Гра" засвітила стрункі ноги в Італії: фото
Українська модель та екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос розповіла шанувальникам про яскраві місця, які відвідала в Італії.
Дімопулос поділилась враженнями на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка відвідала популярні італійські курорти. Одним з них стало відоме фешенебельне місто Форте-деі-Мармі.
"Це ідеальне місце для дітей. Тут багато дитячих майданчиків, приватні пляжі, хороша їжа, всі пересуваються на велосипедах. Таке собі "розкішне село", – наголосила Санта.
Відпочиває Санта разом зі своєю подругою, моделлю Анною Андрес.
Джерело: 24 Канал
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