15:04
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" засвітила стрункі ноги в Італії: фото

414 Читать новость на русском
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram

Українська модель та екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос розповіла шанувальникам про яскраві місця, які відвідала в Італії.

Дімопулос поділилась враженнями на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Папараці підловили Бейонсе на відпочинку в Італії: фото

Співачка відвідала популярні італійські курорти. Одним з них стало відоме фешенебельне місто Форте-деі-Мармі.

"Це ідеальне місце для дітей. Тут багато дитячих майданчиків, приватні пляжі, хороша їжа, всі пересуваються на велосипедах. Таке собі "розкішне село", – наголосила Санта.

Відпочиває Санта разом зі своєю подругою, моделлю Анною Андрес.


 

 

Теги: LifeStyle відпочинок Відпочинок VIP Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 31
Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
сьогодні, 14:15 Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
4141
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
сьогодні, 13:07 Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
1181
Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
сьогодні, 13:31 Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
708
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук