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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Екс-соратника Саакашвілі Дерев'янка висунули кандидатом у президенти

      303 Читать новость на русском
      Юрій Дерев'янко
      Юрій Дерев'янко / /versii.if.ua

      27 січня політична партія "Воля" висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата України Юрія Дерев'янка.

      Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в неділю в Києві.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      У з'їзді взяло участь 1100 осіб, передає прес-служба партії.

      У програмі кандидата є такі пункти як мораторій на перевірки бізнесу до проведення податкової реформи, розмитнення авто за 10%, переведення усіх державних реєстрів на систему блокчейн, безкоштовний інтернет по території України.

      Також під час свого виступу на з’їзді партії політик приділив увагу питанню екології.

      Відео з'їзду партії "Воля":

      Перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня . Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
       
      Станом на ранок 25 січня 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.

      Хто такий Юрій Дерев'янко?Він обирався народним депутатом на парламентських виборах 2012 і 2014 років по округу №87 в Івано-Франківській області. Член комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

      Партія "Воля" була в 2014 році створена після Євромайдану. На парламентських виборах в кінці жовтня 2014 року співпрацювала з "Самопомочі" Андрія Садового, але незабаром після виборів стався конфлікт і розкол.
      19 квітня 2017 року Ю.Деревянко оголосив про об'єднання з "Рухом нових сил" екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Був одним з депутатів, які супроводжували М.Саакашвілі при перетині ним кордону України у вересні 2017 року.
      Потім брав участь в акціях "Руху нових сил" до видворення М.Саакашвілі з України в лютому 2018 року.
      24 грудня 2018 року Ю.Деревянко прийняв рішення вийти з партії "Рух нових сил" і припинити з нею партнерство, і продовжити політичну діяльність в партії "Воля".

      До приходу в політику Ю.Деревянко займався бізнесом в сферах фармацевтики, програмного забезпечення, поліграфії, мультиплікації і нерухомості.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юрій Дерев’янко Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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