Екс-соратника Саакашвілі Дерев'янка висунули кандидатом у президенти
27 січня політична партія "Воля" висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата України Юрія Дерев'янка.
Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в неділю в Києві.
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У з'їзді взяло участь 1100 осіб, передає прес-служба партії.
У програмі кандидата є такі пункти як мораторій на перевірки бізнесу до проведення податкової реформи, розмитнення авто за 10%, переведення усіх державних реєстрів на систему блокчейн, безкоштовний інтернет по території України.
Також під час свого виступу на з’їзді партії політик приділив увагу питанню екології.
Відео з'їзду партії "Воля":
Хто такий Юрій Дерев'янко?Він обирався народним депутатом на парламентських виборах 2012 і 2014 років по округу №87 в Івано-Франківській області. Член комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.
Партія "Воля" була в 2014 році створена після Євромайдану. На парламентських виборах в кінці жовтня 2014 року співпрацювала з "Самопомочі" Андрія Садового, але незабаром після виборів стався конфлікт і розкол.
19 квітня 2017 року Ю.Деревянко оголосив про об'єднання з "Рухом нових сил" екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Був одним з депутатів, які супроводжували М.Саакашвілі при перетині ним кордону України у вересні 2017 року.
Потім брав участь в акціях "Руху нових сил" до видворення М.Саакашвілі з України в лютому 2018 року.
24 грудня 2018 року Ю.Деревянко прийняв рішення вийти з партії "Рух нових сил" і припинити з нею партнерство, і продовжити політичну діяльність в партії "Воля".
До приходу в політику Ю.Деревянко займався бізнесом в сферах фармацевтики, програмного забезпечення, поліграфії, мультиплікації і нерухомості.