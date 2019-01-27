Екс-соратника Саакашвілі Дерев'янка висунули кандидатом у президенти

27 січня політична партія "Воля" висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата України Юрія Дерев'янка.

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії в неділю в Києві.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

У з'їзді взяло участь 1100 осіб, передає прес-служба партії.

У програмі кандидата є такі пункти як мораторій на перевірки бізнесу до проведення податкової реформи, розмитнення авто за 10%, переведення усіх державних реєстрів на систему блокчейн, безкоштовний інтернет по території України.

Також під час свого виступу на з’їзді партії політик приділив увагу питанню екології.

Відео з'їзду партії "Воля":

Перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня . Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.

Станом на ранок 25 січня 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них Центрвиборчком зареєстрував, шістьом у реєстрації відмовив.