Екс-співробітник ГРУ Росії: у штабі Порошенка зробили закид у бік Зеленського

Довірена особа Порошенка Семен Кабакаєв переконує, що Андрій Пальчевський, власник клініки Eurolab, де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, є колишнім співробітником ГРУ Росії та був членом кількох тамтешніх політичних партій.

Одразу після першого туру президентських виборів в Україні, за підсумками якого перші дві сходинки посіли шоумен Володимир Зеленський і чинний гарант Петро Порошенко, останній погодився брати участь у дебатах зі своїм опонентом перед другим туром. Згодом Зеленський опублікував відео, в якому прийняв виклик, щоправда ще поставив своїй умови, однією з яких була здача аналізів на наявність наркотичних речовин і алкоголю в організмі. Порошенко, зі свого боку, на це погодився, але запропонував пройти спільне обстеження у медичному пункті стадіону "Олімпійський" . Натомість Зеленський відповів відмовою щодо аналізів на стадіоні, водночас запропонувавши це зробити у приватній клініці Eurolab.

Читайте також: Зеленський запропонував Порошенку здати аналізи в Eurolab: засновник клініки його друг

5 квітня як Зеленський, так і Порошенко все ж здали аналізи, проте робили це окремо та у різних місцях: шоумен – у Eurolab, а президент – на НСК "Олімпійський". За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. А щодо Пальчевського він зауважив, що просто його знає. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

Довірена особа Порошенка Семен Кабакаєв у ефірі радіо НВ зазначив, що Пальчевський, окрім того, що є прихильником Зеленського, ще свого часу служив у Головному розвідувальному управлінні Росії.

Лабораторія, в якій здавав аналізи пан Зеленський, наскільки мені відомо, належить прихильнику Зеленського, при тому, що він є колишнім співробітником російського ГРУ і є прихильником Тимошенко. Але це вже політичні вподобання, тому не будемо чіпати,

– зауважив він.

Також Кабакаєв повідомив, що Пальчевський був членом російських політичних партій.

"Ви мені скажіть, будь ласка, чому у ГРУ-шника Пальчевського здавали аналізи, чому саме у нього та чому не долучили інші лабораторії?" – додав довірена особа українського президента.

Читайте також: Кров на сувеніри для прихильників: штаб Порошенка не визнав аналізи Зеленського

Щодо здачі аналізів Зеленським виникає ще кілька питань. Зокрема, стало відомим, що кров у нього брав колишній учасник кулінарного шоу "Мастер шеф" і актор масовки у серіалі "Свати", що є дітищем "Кварталу 95", Владислав Кірякулов. Крім того, демонструючи результати аналізів у мережі, шоумен сконфузився – спершу він показав висновок, в якому вказано, що матеріал у нього взяли 2 квітня. Проте за деякий час змінив фотографію. У клініці Eurlab цей казус пояснили тим, що їхній працівниця нібито "помилково замість "5" натиснула "2".

Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи: дивіться відео



Скільки часу алкоголь і наркотики не виходять з організму