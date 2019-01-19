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      Екс-суперник Ломаченка сенсаційно програв у першому раунді: відео

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      Лінарес програв у першому раунді
      Лінарес програв у першому раунді / Фото з відкритих джерел

      Колишній чемпіон світу WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес (45-5, 28 КО) в головному бою андеркарда вечора боксу в Нью-Йорку сенсаційно програв 29-річному представнику Мексики Пабло Сезаро Кану (32-7-1, 22 КО).

      Мексиканець в першому раунді тричі відправляв Лінареса в нокдаун, а під кінець перших трьох хвилин бою венесуелець вже практично не захищався, і рефері довелося зупинити бій.

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      Поєдинок проходив в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater. Кано став претендентом на титул WBC в першій напівсередній вазі, яким зараз володіє Хосе Рамірес.

      Нагадаємо, що напередодні цього поєдинку Лінарес активно заявляв про бажання отримати реванш з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО), а також те, що він поб'є українця.

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      Теги: Бокс Ломаченко – Лінарес Василь Ломаченко Спорт
      Джерело: 24 Канал
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