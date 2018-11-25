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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Екс-суперник Усика ефектним нокаутом переміг 41-річного росіянина: відео

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      Хантер нокаутував Устинова
      Хантер нокаутував Устинова

      Американський суперважковаговик Майкл Хантер (16-1, 11 КО), який ще в квітні минулого року бився з Олександром Усиком (16-0, 12 КО) в крузервейті, в рамках вечора боксу в Монако здобув дострокову перемогу над 41-річним російським ветераном Олександром Устиновим (34-3, 25 КО).

      Устинов, який повернувся на ринг після тривалої перерви, двічі виявився на канвасі.

      Читайте також: Белью чи Гассієв: Усик зізнався, з ким було важче битися

      В кінці восьмої трихвилинки Хантер відправив 202-сантиметрового Устинова у важкий нокдаун ударом праворуч. У тому ж раунді на лобі Олександра утворилося розсічення. В кінці дев'ятого раунду після чергового нокдауну рефері зафіксував дострокову перемогу американця.

      Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Монако інший росіянин – Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) – здобув перемогу суддівським рішенням над американцем Майком Вілсоном (19-1, 8 КО).

      Відео бою Майкл Хантер – Олександр Устинов

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Олександр Усик Спорт
      Джерело: 24 Канал
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