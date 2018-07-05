14:12
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Екс-тренер "Арсеналу-Київ" буде позиватися на керівництво клубу

55 Читать новость на русском
Сергій Літовченко
Сергій Літовченко

У київському "Арсеналі" склалася непроста ситуація із зміною головного тренера.

Про це повідомляє SportArena з посиланням на власні джерела.

Сергій Літовченко, який привів київський Арсенал до перемоги в Першій лізі в сезоні 2017/18, готовий позиватися до керівництва "канонірів" через призначення Фабріціо Раванеллі на посаду головного тренера.

Читайте також: Воротаря "Карпат" вигнали з клубу за підтримку Росії

Виявляється, керівництво "канонірів" де-юре не звільняло з посади керманича "Арсенала" Сергія Літовченка. З іншого боку, він не ввійшов до тренерського штабу Фабріціо Раванеллі, який офіційно підписав контракт із клубом наприкінці червня.

Після призначення італійця коучем "канонірів" Літовченко запевнив, що залишається головним тренером "Арсенал-Київ". 39-річний український фахівець уже заручився підтримкою відомого спортивного юриста й готовий відстоювати свої інтереси в суді.

Також відомо, що до старту нового сезону лави "канонірів" можуть покинути до 15-ти гравців.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робити українцям, аби повернути окуповані території
сьогодні, 14:00 Що робити українцям, аби повернути окуповані території
Мустафа Найєм 58
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 477
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 526
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сьогодні, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 6106
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1409
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук