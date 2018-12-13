Екс-тренер "Динамо": Шевченко ще до кінця не розкрився, тому що працює у збірній

Колишній помічник Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка в збірній Україні іспанець Рауль Ріанчо порівняв двох тренерів.

Іспанець вважає, що на сьогодні Сергій Ребров зумів себе більше реалізувати, аніж наставник збірної України.

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"У Реброва тренерський потенціал розкрився більше, тому що в нього було більше можливостей тренувати команду. А Шевченко ще до кінця не розкрився як тренер тільки тому, що він працює у збірній. Можливо, в майбутньому він очолить якусь команду й там зможе себе показати", – сказав Ріанчо.

Водночас іспанець заявив, що пішов зі збірної через відсутність адреналіну. Та це тільки одна причина. Іншу іспанець обіцяв назвати вже в наступному інтерв'ю.

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