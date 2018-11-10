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      Екс-тренер "Карпат" може очолити московський "Спартак", – ЗМІ

      30 Читать новость на русском
      Олег Кононов
      Олег Кононов

      Колишній наставник львівських "Карпат" Олег Кононов найближчим часом стане головним тренером московського "Спартака".

      Як стверджує "Спорт-Експрес", московський "Спартак" домовився з тульським "Арсеналом" про перехід головного тренера Олега Кононова в стан "червоно-білих". За це московський клуб повинен заплатити близько 500 тисяч євро. З боку "Спартака" угоду підписував гендиректор клубу Сергій Родіонов.

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      Матч проти "Анжи" стане для Кононова останнім на посаді головного тренера тульського "Арсенала". До тренувань зі Спартаком, Кононов, швидше за все, приступить після паузи на матчі збірних.

      Нагадаємо, що Кононов був головним тренерм львівських "Карпат" з 2008-го по 2011 рік. Після цього білоруський наставник працював у "Севастополі" та російських "Краснодарі" і "Ахматі" з Грозного. 1 червня 2018 року Кононов був призначений головним тренером тульського "Арсенала".

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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