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      Екс-тренер російського "Спартака" відмовився очолити "Реал"

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      Мікаель Лаудруп відмовився очолити "Реал"
      Мікаель Лаудруп відмовився очолити "Реал"

      "Реал", який звільнив з посади головного тренера Хулена Лопетегі, продовжує пошуки нового наставника. Зараз клубом тимчасово керує Сантьяго Соларі.

      Знаменитий голландський футболіст Мікаель Лаудруп відмовився очолити "Реал" – 54-річний данець був одним з пріоритетів для президента мадридців Флорентіно Переса.

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      За інформацією AS, "вершкові" звернулися до фахівця після того, як не змогли домовитися з італійцем Антоніо Конте. Втім, Лаудруп відповів відмовою, назвавши ситуацію в Реалі руйнівною.

      Мікаель Лаудруп виступав за "Реал" з 1994-го по 1996 рік, граючи на позиції півзахисника.

      Нагадаємо, що "Реал" на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення тренера Хулена Лопетегі. Тимчасовим наставником призначений керівник молодіжної команди Сантьяго Солар.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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