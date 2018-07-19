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Екс-тренер Усика прокоментував своє неочікуване звільнення

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Сергій Ватаманюк
Сергій Ватаманюк / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Олександра Усика Сергій Ватаманюк заявив, що рішення екс-підопічного його неприємно здивувало.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Я з Олександром з самого початку його професійної кар'єри, і був поруч з ним п'ять років. Я не хочу вдаватися в подробиці, але мені доводилося займатися не тільки його тренувальним процесом. На мене було покладено обов'язки і низка функцій, які необхідно було виконувати", – розповів Ватаманюк.

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Він зазначив, що спочатку займався тільки фізичною функціональною підготовкою Усика. При цьому, за словами тренера, якщо простежити кар'єру боксера, то до його фізичного чи функціонального стану зауважень ніколи не було.

Навіть коли Алі Башир був його головним тренером, більшу частину роботи він виконував саме зі мною. Були часи, коли на тренувальні збори ми їздили тільки вдвох. Єдиний поєдинок, в якому я не брав участі ні в тренувальному процесі і не перебував в його кутку під час поєдинку, був його другий бій в Америці,
– розповів екс-тренер боксера.

Ватаманюк пригадав, що головним тренером Усик запропонував йому стати перед початком Суперсерії.

"У двох поєдинках, в яких я був його головним тренером, він здобув перемоги: в першому захистивши свій пояс чемпіона світу за версією WBO, а в другому, завоювавши титул чемпіона світу за версією WBC. Це дозволило йому вийти до фіналу Суперсерії", – додав він.

Нагадаємо, фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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