Екс-тренер збірної України може очолити клуб з чемпіонату Латвії

Екс-керманич молодіжної збірної України Олександр Головко є одним з претендентів на тренерське крісло латвійської "Риги".

Латвійський клуб шукає потенційну заміну Віктору Скрипнику, адже є ймовірність того, що він невдовзі покине команду. Однак, повідомляється, що Рига поки що вирішила не робити офіційну пропозицію Головку, вочевидь, сподіваючись, що Скрипник залишиться біля керма команди, пише Dynamomania.

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Скрипник очолив латвійський клуб в липні цього року, а за кілька місяців здобув з командою перемоги у двох головних футбольних турнірах країни. Українець тріумфував з "Ригою" в Кубку Латвії та виграв національний чемпіонат.

Олександр Головко очолював збірну України U-21, з якої був недавно звільнений. Він не виконав поставленого перед ним завдання – не вивів молодіжну збірну України на Євро-2019, так як під його керівництвом "синьо-жовті" зайняли 3 місце у відборі.

Раніше повідомлялося, що Віктор Скрипник може очолити один з російських клубів.

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