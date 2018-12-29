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      Екс-тренер збірної України може очолити клуб з чемпіонату Латвії

      76 Читать новость на русском
      Олександр Головко може очолити ФК "Рига"
      Олександр Головко може очолити ФК "Рига"

      Екс-керманич молодіжної збірної України Олександр Головко є одним з претендентів на тренерське крісло латвійської "Риги".

      Латвійський клуб шукає потенційну заміну Віктору Скрипнику, адже є ймовірність того, що він невдовзі покине команду. Однак, повідомляється, що Рига поки що вирішила не робити офіційну пропозицію Головку, вочевидь, сподіваючись, що Скрипник залишиться біля керма команди, пише Dynamomania.

      Читайте також: Ротань офіційно очолив молодіжну збірну України

      Скрипник очолив латвійський клуб в липні цього року, а за кілька місяців здобув з командою перемоги у двох головних футбольних турнірах країни. Українець тріумфував з "Ригою" в Кубку Латвії та виграв національний чемпіонат.

      Олександр Головко очолював збірну України U-21, з якої був недавно звільнений. Він не виконав поставленого перед ним завдання – не вивів молодіжну збірну України на Євро-2019, так як під його керівництвом "синьо-жовті" зайняли 3 місце у відборі.

      Раніше повідомлялося, що Віктор Скрипник може очолити один з російських клубів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Латвія Футбол
      Джерело: 24 Канал
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