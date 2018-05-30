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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Екс-високопосадовець Пентагону вказав на негативну сторону"вбивства" Бабченка

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Майкл Карпентер
Майкл Карпентер / Фото з відкритих джерел

Довготерміновим наслідком інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка є підірвана довіра українців до СБУ та інституцій уряду.

Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" висловив екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

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На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі,
– пояснив він.

За словами експерта, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації.

Він додав, що це є особливо небезпечним в час, коли довіра до медіа у світі падає.

Екс-високопосадовець Пентагону сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.

Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в цій ситуації це з рук не зійде,
– додав Карпентер.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини США
Джерело: 24 Канал
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