Екс-власник "Магелана" Юркевич двічі обібрав простих українців, – ЗМІ

Бізнесмен Анатолій Юркевич, екс-власник торгових центрів "Магелан" у Харкові і Києві, двічі обібрав простих українців.

Про це стверджують "Подробиці", аналізуючи його ділову біографію, передають "Українські новини".

"Сбербанк, незважаючи на його найменування і походження, кредитує своїх клієнтів грошима, які внесли на депозити прості українці. Це означає, що російський бізнесмен Юркевич вже вдруге – після банкрутства "Укрпрофбанку" – намагається пограбувати простих українців, не повертаючи Ощад кредити, хоча активно виводить гроші в теплі офшорні юрисдикції", – пишуть журналісти, розбираючи скандал навколо київського "Магелана".

Як відомо, Юркевич та його структура "Край Проперті", підконтрольна панамському офшору Krai Corporation, набрали в українському Ощадбанку кредитів на загальну суму близько 68 млн доларів. Київський ТЦ "Магелан" було надано в заставу – як забезпечення повернення кредиту. Але коли стало очевидно, що Юркевич не має наміру повертати кредити, Сбербанк реалізував своє право на отримання застави. З грудня минулого року Юркевич та його структури розв'язали юридичну війну проти Ощадбанку, а недавно звинуватили його в рейдерському захопленні київського ТЦ "Магелан".

"Російський бізнесмен закредитований в російських і міжнародних банках: польському Pekao Bank, французькому банку "Креді Агріколь", UniCredit Bank Austria AG (Австрія) і АТ" Райффайзенбанк "(РФ). Там Юркевич врегулював проблемні борги на десятки мільйонів доларів в процесі переговорів і реструктуризацій. В Україні він вирішив просто не повертати банкам кредити і навіть публічно цим хвалився", – пишуть журналісти.

Юркевич набрав в українських банках десятки мільйонів доларів кредитів: ВТБ, Сбербанк, Укрексімбанк, Кредитпромбанк. Жодній з фінустанов гроші Юркевич так і не повернув, а затіяв довгі судові тяжби.

"Багато банків відмовляються від фінансування великих проектів. На жаль, в Україні сформувалася практика неповернення кредитів. Великі позичальники шукають всілякі способи – судові, позасудові, через банкрутство зробити так, щоб кредит не повернути. Активи, які виступають забезпеченням по кредиту, часто з боку позичальника включаються в судові процеси. Процедура або затягується на тривалий час, або просто приймаються неправосудні рішення про невизнання кредитного договору. Це позбавляє банк можливості забрати і продати об‘єкт", – пояснив ситуацію навколо ТЦ "Магелан" і її наслідки Сергій Мамедов, голова правління банку "Глобус".