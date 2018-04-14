Екс-вокаліста Deep Purple терміново госпіталізували з інфарктом

Колишнього 66-річного вокаліста британського гурту Deep Purple Джо Лінна Тернера сьогодні терміново доставили в лікарню з інфарктом міокарда у Мінську. Наразі його стан оцінюється як стабільний.

Про це повідомляють на "Інтерфакс-Україна".

Відомо, що Джо Лінна Тернера доставили в лікарню швидкої медичної допомоги.

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"Джо Лінн Тернер сьогодні вночі доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги з інфарктом. Його стан оцінюється як стабільний", – йдеться в повідомленні.



Джо Лінн Тернер в молодості

Зазначається, що Тернер перебував в Мінську зі своєю дружиною Майєю Тернер.

Хто такий Джо Лінн Тернер?



Музикант з 1989 року по 1992 був солістом популярного гурту Deep Purple. Раніше Джо Тернер був учасником гурту Rainbow, а також брав участь у багатьох інших музичних проектах: Yngwie Malmsteen’s Rising Force, HTP, Mother's Army. Останні роки він часто виступав сольно. Співак неодноразово відвідує Білорусь, оскільки його дружина Майя Тернер родом з цієї країни. У спільному шлюбі в них народилась донька Лівіана Тернер.