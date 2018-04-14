16:15
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Екс-вокаліста Deep Purple терміново госпіталізували з інфарктом

127 Читать новость на русском
Джо Лінн Тернер
Джо Лінн Тернер / Фото з відкритих джерел

Колишнього 66-річного вокаліста британського гурту Deep Purple Джо Лінна Тернера сьогодні терміново доставили в лікарню з інфарктом міокарда у Мінську. Наразі його стан оцінюється як стабільний.

Про це повідомляють на "Інтерфакс-Україна".

Відомо, що Джо Лінна Тернера доставили в лікарню швидкої медичної допомоги.

Читайте також: Зірку серіалу "Дикий ангел" Наталію Орейро терміново госпіталізували, – ЗМІ

"Джо Лінн Тернер сьогодні вночі доставлений в лікарню швидкої медичної допомоги з інфарктом. Його стан оцінюється як стабільний", – йдеться в повідомленні.


Джо Лінн Тернер в молодості

Зазначається, що Тернер перебував в Мінську зі своєю дружиною Майєю Тернер.

Хто такий Джо Лінн Тернер?

Музикант з 1989 року по 1992 був солістом популярного гурту Deep Purple. Раніше Джо Тернер був учасником гурту Rainbow, а також брав участь у багатьох інших музичних проектах: Yngwie Malmsteen’s Rising Force, HTP, Mother's Army. Останні роки він часто виступав сольно. Співак неодноразово відвідує Білорусь, оскільки його дружина Майя Тернер родом з цієї країни. У спільному шлюбі в них народилась донька Лівіана Тернер.

Теги: LifeStyle Музика Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук