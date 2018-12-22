Екс-воротар "Сталі" і "Кривбасу" трагічно загинув у віці 30 років

Ввечері 21 грудня трагічно пішов з життя український воротар Олександр Давидов.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу у місті Дніпро.

Читайте також: У Росії футболісти побили й пограбували жінку

Причини смерті не розголошуються. Олександру Давидову було 30 років. Прощання з гравцем відбудеться 22 грудня в Дніпрі.

Давидов вже завершив професійну кар'єру. Виступав за такі клуби, як "Кривбас", "Дніпро-75", "Авіо" (Дніпро), "Олімпік" (Петриківка), "Скорук" (Томаківка), "Скіф" (Дніпро), а також Каменська "Сталь", яку покинув у 2013 році. Рада "Сталі" після відходу Давидова присвоїв йому звання "Почесного члена клубу".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24