Екс-воротар "Сталі" і "Кривбасу" трагічно загинув у віці 30 років
Ввечері 21 грудня трагічно пішов з життя український воротар Олександр Давидов.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу у місті Дніпро.
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Причини смерті не розголошуються. Олександру Давидову було 30 років. Прощання з гравцем відбудеться 22 грудня в Дніпрі.
Давидов вже завершив професійну кар'єру. Виступав за такі клуби, як "Кривбас", "Дніпро-75", "Авіо" (Дніпро), "Олімпік" (Петриківка), "Скорук" (Томаківка), "Скіф" (Дніпро), а також Каменська "Сталь", яку покинув у 2013 році. Рада "Сталі" після відходу Давидова присвоїв йому звання "Почесного члена клубу".
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Джерело: 24 Канал
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