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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Екс-воротар "Сталі" і "Кривбасу" трагічно загинув у віці 30 років

      304 Читать новость на русском
      Загинув Олекандр Давидов
      Загинув Олекандр Давидов / ffgd.org.ua

      Ввечері 21 грудня трагічно пішов з життя український воротар Олександр Давидов.

      Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу у місті Дніпро.

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      Причини смерті не розголошуються. Олександру Давидову було 30 років. Прощання з гравцем відбудеться 22 грудня в Дніпрі.

      Давидов вже завершив професійну кар'єру. Виступав за такі клуби, як "Кривбас", "Дніпро-75", "Авіо" (Дніпро), "Олімпік" (Петриківка), "Скорук" (Томаківка), "Скіф" (Дніпро), а також Каменська "Сталь", яку покинув у 2013 році. Рада "Сталі" після відходу Давидова присвоїв йому звання "Почесного члена клубу".

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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