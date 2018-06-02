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Екс-закоханих Беллу Хадід і The Weeknd підловили на побаченні в Парижі: фото

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Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід і The Weeknd / Фото з відкритих джерел

Американська супермодель і канадський співак The Weeknd (Ейбел Тесфайе) все частіше підігрівають чутки в ЗМІ про те, що вони знову разом. Екс-закохані вкотре романтично провели час у Парижі цими днями.

Про це повідомляють у The Daily Mail.

Спочатку зірок фанати підловили за поцілунками на фестивалі в Coachella 2018 в Каліфорнії, потім під час Каннського кінофестивалю у Франції, тепер пара зустрілась в романтичному Парижі.

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1 червня вони весело гуляли вулицями, The Weeknd обнімав дівчину за плечі, після чого вони розмістились в одному з кафе, де Белла смакувала біле вино і курила електронну сигарету, в той час як 28-річний виконавець розважав її розмовами і пив червоне вино.


Белла Хадід і The Weeknd гуляють Парижем


Белла Хадід і The Weeknd гуляють Парижем


Белла Хадід і The Weeknd в одному з кафе Парижа


Белла Хадід і The Weeknd в одному з кафе Парижа


Белла Хадід і The Weeknd в одному з кафе Парижа

Згодом пара встала і вирушила разом в невідомому напрямку.


Белла Хадід і The Weeknd 

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Як відомо, Белла була в Парижі з робочим візитом, – модель в статусі амбасадора Dior презентувала нову лінійку косметики.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися близько півтори року. Згодом співак закрутив роман з Селеною Гомес, стосунки в яких тривали майже рік, але Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. За інформацією ЗМІ, новоспечена пара теж знову розірвала стосунки.

Теги: LifeStyle Музика Белла Хадід Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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