Екс-заступник генпрокурора через суд хоче поновитись на посаді

У понеділок, 4 травня, в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом екс-заступника Генерального прокурора Миколи Голомши до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

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У повідомлені зазначено, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора України щодо його звільнення з посади першого заступника у зв'язку з ухваленням Закону України "Про очищення влади". Також позивач просить суд поновити його на посаді.

"Після виходу з нарадчої кімнати суд ухвалив рішення про продовження подальшого розгляду справи в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними доказами, які є у матеріалах справи", – йдеться у заяві.