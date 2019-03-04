Екс-заступник командира полку "ДНР" перейшла на бік ЗСУ: жінка розповіла про плани Кремля

Колишній заступник командира полку "ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік української армії. У цьому їй допомогли українські спецслужби.

Світлану Дрюк називали "народним героєм Новоросії", її зробили прообразом головної героїні першого пропагандистського кінофільму "Ополченочка", йдеться у сюжеті "ТСН.Тиждень".

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Останнім часом Світлана Дрюк таємно співпрацювала з українськими спецслужбами. Вона повідомила своєму екс-командуванню, що їде в особистих справах у Ростов-на-Дону. Насправді, у цей час жінка разом із дітьми перейшла на підконтрольну Україні територію. У цьому їй допомогли українські спецслужби.

Зараз мої рідні будуть налаштовані проти мене, але я думаю, що згодом вони зрозуміють, чому я вчинила саме так,

– зазначила Світлана.

Дрюк розповіла, що Росія випробовує в ОРДЛО нові танки Т-72Б3. Росіяни цю інформацію тримали в секреті. Однак, Світлана направила в Україну документи, які підтверджують цей факт, а також те, що Росія перевозить найновішу техніку на окупований Донбас. Кілька саме таких машин було підірвано на полігоні в Торезі Донецької області незадовго до її втечі.

8 підірваних танків одночасно – для окупантів такий салют був шоком,

– йдеться у сюжеті.

На своїй високі посаді Світлана отримала доступ інформації щодо того, як Росія збирається вводити армію на українську територію.

Дрюк розповіла, що уже є підготовлені документи на людей, які "прийдуть через 4 години після повідомлення". У кожній військові частині так званих "ДНР" і "ЛНР" є пункт прийому особового складу. На базі 1 такого полку за лічені години мають розгорнутися 3 російських, тобто – це близько 100 тисяч 000 солдатів.

Світлана заявила про те, що готова свідчити про російську агресію у суді в Гаазі та повернутися на Донбас і воювати з іншого боку фронту.

Скажуть автомат узяти – візьму. Скажуть сісти на танк – сяду. На український танк,

– заявила екс-бойовик.

До слова, Росія краде з окупованих районів Донбасу вугілля та постачає його у Туреччину та інші країни Європи. Для того щоб це було можливо РФ підробляє документи, що нібито вугілля російське.

