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Екс-зірка Playboy викинулась з 25-го поверху і взяла на загибель з собою семирічного сина

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Екс-зірка Playboy викинулась з 25-го поверху і взяла на загибель з собою семирічного сина
Екс-зірка Playboy викинулась з 25-го поверху і взяла на загибель з собою семирічного сина / Фото з відкритих джерел

Колишня модель Playboy Стефані Адамс та її семирічний син загинули внаслідок падіння з вікна готелю Gotham у Нью-Йорку. Вони проживали на 25 поверсі.

Про це New York Post.

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Повідомляється, що екс-модель судилася за опікунство над дитиною з колишнім чоловіком.


Стефані Адамс викинулась із сином з 25-го поверху / Фото з відкритих джерел
 

У четвер, 17 травня, жінка в'їхала у пентхаус-люкс на 25-му поверсі готелю Gotham у Нью-Йорку. Поліція наголошує, що розслідує смерть Адамс та її дитини. Проте New York Times, посилаючись на радіоперемовини поліцейських, повідомляє, що скоріше за все, це було самогубство.

Правоохоронці розповідають, що жінка з дитиною пролетіли 23 поверхи і розбилися на смерть на балконі другого поверху у внутрішньому дворі готелю.


Стефані Адамс викинулась із сином з 25-го поверху / Robert Miller


Готель Gotham у Нью-Йорку / Фото з відкритих джерел


Готель Gotham у Нью-Йорку / Фото з відкритих джерел

Зазначається, що Стефані Адамс була Міс Playboy у листопаді 1992 року. Жінка судилася з екс-чоловіком Чарльзом Ніколаі, власником клініки мануальної терапії, за опікунство над дитиною. У середу, 16 травня, відбулося останнє судове засідання у суді Манхеттена.

Зокрема, New York Post повідомляє, що суддя позбавив екс-модель Playboy дозволу на поїздку з сином у Європу, де вона мала провести час з бойфрендом.

Теги: LifeStyle Діти Playboy Самогубство Новини США Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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