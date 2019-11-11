Ексчиновника Укрзалізниці викрили на розкраданні державних мільйонів
Співробітники СБУ викрили екскерівника однієї з філій Укрзалізниці Олексія Кривопішина, який, ймовірно, завдав державі збитків на суму понад 50 мільйонів гривень.
З ініціативи колишнього керівника однієї з регіональних філій Укрзалізниці в оренду передали майно акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою, заявили в СБУ. Мова йде про частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.
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Дії екскерівника призвели до завдання економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника,
– зазначили в СБУ.
У відомстві не називають імені посадовця. Але, за даними УП, мова йде про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого відсторонили від роботи ще у 2015 році.
Що відомо про Олексія Кривопішина?
- Кривопішин очолював філію Укрзалізниці майже 13 років.
- Чиновника відсторонили від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці на початку березня 2015 року.
- Після появи на телебаченні сюжету про те, що Кривопишин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village, уряд почав службове розслідування щодо керівництва магістралі.
- Після звільнення Кривопішин почав судитися. У 2016 році Шевченківський районний суд Києва поновив його на посаді керівника Південно-західної залізниці.
- У лютому 2016 року мер Києва Віталій Кличко призначив Кривопішина своїм радником. А в грудні 2017 року Кривопішин написав заяву на звільнення.