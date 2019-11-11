Ексчиновника Укрзалізниці викрили на розкраданні державних мільйонів

Співробітники СБУ викрили екскерівника однієї з філій Укрзалізниці Олексія Кривопішина, який, ймовірно, завдав державі збитків на суму понад 50 мільйонів гривень.

З ініціативи колишнього керівника однієї з регіональних філій Укрзалізниці в оренду передали майно акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою, заявили в СБУ. Мова йде про частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.

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Дії екскерівника призвели до завдання економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника,

– зазначили в СБУ.

У відомстві не називають імені посадовця. Але, за даними УП, мова йде про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого відсторонили від роботи ще у 2015 році.

Триває досудове слідство, чиновнику оголошено про підозру.

Що відомо про Олексія Кривопішина?