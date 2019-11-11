20:49
11 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Ексчиновника Укрзалізниці викрили на розкраданні державних мільйонів

      231 Читать новость на русском
      Олексія Кривопішина підозрюють у розкраданні державних грошей
      Олексія Кривопішина підозрюють у розкраданні державних грошей / pravda.com.ua

      Співробітники СБУ викрили екскерівника однієї з філій Укрзалізниці Олексія Кривопішина, який, ймовірно, завдав державі збитків на суму понад 50 мільйонів гривень.

      З ініціативи колишнього керівника однієї з регіональних філій Укрзалізниці в оренду передали майно акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою, заявили в СБУ. Мова йде про частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.

      Читайте також: Це якесь продовження фільму "Пила": міністр інфраструктури про вагони Укрзалізниці

      Дії екскерівника призвели до завдання економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника,
      – зазначили в СБУ.

      У відомстві не називають імені посадовця. Але, за даними УП, мова йде про ексначальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого відсторонили від роботи ще у 2015 році.

      Триває досудове слідство, чиновнику оголошено про підозру.

      Що відомо про Олексія Кривопішина?

      • Кривопішин очолював філію Укрзалізниці майже 13 років.
      • Чиновника відсторонили від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці на початку березня 2015 року.
      • Після появи на телебаченні сюжету про те, що Кривопишин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village, уряд почав службове розслідування щодо керівництва магістралі.
      • Після звільнення Кривопішин почав судитися. У 2016 році Шевченківський районний суд Києва поновив його на посаді керівника Південно-західної залізниці.
      • У лютому 2016 року мер Києва Віталій Кличко призначив Кривопішина своїм радником. А в грудні 2017 року Кривопішин написав заяву на звільнення.
      blog_ava
      Пенсії для проросійських бойовиків і померлих: СБУ накрила обурливу схему
      сьогодні
      6470
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: СБУ Гроші Залізниця Укрзалізниця Корупція Розслідування Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      сьогодні , 19:15 Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА
      Ірина Поліщук 641
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сьогодні , 18:25 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 1025
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сьогодні , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 1546
      Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      сьогодні , 16:00 Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?
      Богдан Мірошниченко 1371
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сьогодні , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 1129
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук