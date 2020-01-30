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      Ексдепутат Криму Ганиш проведе 12 років за ґратами через держзраду: що про нього відомо

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      Василь Ганиш таки проведе 12 років за ґратами – рішення апеляційного суду / radiosvoboda.org

      Апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому депутату Автономної Республіки Крим Василю Ганишу щодо державної зради. Суд першої інстанції ув'язнив політика-колабораціоніста до 12 років за ґратами.

      Про рішення апеляційного суду повідомляє Офіс генпрокурора, співробітники якого відстоювали рішення Дніпровського райсуду міста Києва.

      Важливо! Суддя-зрадник з Криму проведе 12 років за ґратами: що про нього відомо

      Хто такий Василь Ганиш

      Василь Ганиш – колишній український політик та економіст. Народився в Івано-Франківській області у серпні 1957 року (62 роки), але протягом тривалого часу жив у Криму.

      Практично уся його політична діяльність пов'язана саме з Автономною Республікою Крим. Там він був міністром ради міністрів, заступником міського голови Феодосії та депутатом міської ради.

      Анексію Криму він зустрів на посаді депутата Верховної Ради АР Крим. Зустрів у прямому сенсі, позаяк політик взяв участь в організованому окупантами "засіданні" Ради щодо організації "референдуму" на півострові.

      Пізніше Ганиш став депутатом так званої "державної ради республіки Крим". Втім протримався на цій посаді не довго, попри свої заслуги перед окупантами. Вже до кінця 2014 року він мріяв просто про посаду депутата окупаційної міськради Феодосії, але не домігся навіть цього.

      До слова: "Єдинорос" Кучерявий визнав свою роль в анексії Криму, але суд закрив справу проти нього

      У березні 2015 року Служба безпеки України оголосила Ганиша у розшук через державну зраду, а вже через місяць його затримали на КПП "Каланчак".

      Колабораціоність намагався в'їхати на материкову частину України, щоб провідати матір у Калуші. У 2018 році його засудили до 12 років ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Офіс генпрокурора Апеляційний суд Києва
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