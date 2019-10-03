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      Ексдепутатка Богословська потрапила у ДТП під Києвом: відео

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      Богословська потрапила у ДТП під Києвом
      Богословська потрапила у ДТП під Києвом / Колаж 24 Каналу

      Колишня депутатка від "Партії регіонів" та кандидатка у президенти Інна Богословська 2 жовтня потрапила в ДТП на Обухівській трасі під Києвом. Винуватці аварії одразу втекли з місця інциденту.

      Богословська у своєму фейсбуці розповіла, що не постраждала у ДТП. Проте, її машину чекає дорогий ремонт.

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      У мене ДТП. Негідники, які в ній винні, змилися... Хлопець, який ударив мене ззаду, – не винен, він врятував і мою, і свою машини,
      – додала екснардепка.

      Одночасно з аварією, в яку потрапила Богословська, на зустрічній стороні автотраси сталася ще одна моторошна ДТП за участю позашляховика і мікроавтобуса. Останній від удару перекинувся.

      "Я такого не бачила у своєму житті, щоб по дві сторони швидкісної траси на одному рівні були дві такі аварії! ... Бережіть себе!" – сказала Богословська.

       

      Політикиня також пожалілася на довге очікування поліцейських, які нібито приїхали на виклик лише за три години. У цей час на трасі утворився довжелезний затор.

      Чим скандальна Богословська?Інна Богословська – заслужена юристка України. Була народною депутаткою від "Партії регіонів" у Верховній Раді 6-го й 7-го скликання, проте двічі залишала її. 

      У парламенті вела чітку проросійську діяльність. Так, вона була однією із 148 депутатів, які підписали звернення до польського Сейму із проханням визнати геноцидом поляків події визвольної війни України у 1942 – 1944 років. Окрім того, голосувала за ратифікацію угоди Медведєва – Януковича про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

      Має тісні зв'язки з олігархом Дмиром Фірташем та "дружбу" із зятем президента Кучми, українським мільярдером Віктором Пінчуком. 

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Інна Богословська Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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