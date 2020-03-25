14:35
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Ексглаву МЗС Леоніда Кожару затримали за вбивство

      - Читать новость на русском
      Леоніда Кожару затримали / Фото з фейсбуку Антона Геращенко

      Наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари – очільника МЗС часів президенства Януковича. Правоохоронці 25 березня затримали Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

      Про затримання повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.

      Зверніть увагу У будинку ексглави МЗС Кожари вбили ексголову "Інтера" Старицького: нові дані від поліції

      Зараз його доставляють до суду для обраня міри запобіжного заходу,
      – додав Геращенко.

      Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити.

      Що відомо про загадкову смерть Сергія Старицього

      • 21 лютого Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.
      • 22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.
      • Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.
      • Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

      Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Розслідування Кримінальні новини Леонід Кожара Новини Києва Смерть Сергія Старицького Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:31 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь
      сьогодні , 13:23 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 13:19 Коронавірусна криза: навіщо Україні кредити МВФ та чи дійде до дефолту
      Богдан Мірошниченко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук