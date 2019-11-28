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      Ексголова адміністрації Порошенка перейшов у партію Медведчука

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      Ігор Райнін / sq.com.ua

      Ексголова адміністрації Петра Порошенка Ігор Райнін очолив харківський осередок проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя".

      Призначення Райніна відбулося на закритих зборах в харківському офісі ОПЗЖ.

      До слова: У кримінальних справах проти Порошенка ДБР допитало 562 свідків

      Представляти Райніна приїхав співзасновник політсили Юрій Бойко. 

      райнін
      Райнін очолив харківський осередок ОПЗЖ

      райнін
      Засідання партії ОПЗЖ у Харкові

      На відео, яке оприлюднило місцеве видання KharkivToday, чути, як ексголова адміністрації Порошенка дякує Бойку за підтримку, і заявляє про плани на місцеві вибори.

      "Тут потрібно застосувати зусилля, відкинути ті чи інші амбіції, ті чи інші, якісь інші моменти, об'єднуватися, йти, перемагати в місцеві ради, для того, щоб бути корисними, потрібними для звичайної людини, для пересічного українця. Можу вас запевнити, що всі мої сили і вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті", – сказав Райнін. 

      Ігор Райнін перейшов у партію "Опозиційна платформа — За життя": дивіться відео

       

      Що відомо про Ігоря Райніна?

      Він є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління та заслуженим економістом України. У 2015 році став депутатом Харківської обласної ради VII скликання та довгий час працював у Харківській облдержадміністрації.

      З 2014 до 2015 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента, а з 2016 до 2019 року був її очільником. 

      Реакція "Європейської солідарності"

      На такий вчинок колишнього соратника вже відреагували у "Європейській солідарності". Нардепка Ірина Геращенко назвала його "людиною у футлярі" і "ситуативним попутником".

      "Опозиція – добрий час загубити ідеологічних чи ситуативних попутників, людей в футлярі… Очищення робить команду сильнішою", – написала вона.

      Соратниця Геращенко Ірина Фріз дії Райнін пояснила так: "П’ята колона" Кремля працює. І свої кадри вони ретельно зберігали та просували задля дискредитації діяльності команди п'ятого президента, саботування ухвалених рішень, маніпулятивних зливів в ЗМІ під вигідним їм кутом".

      райнін
      Допис Ірини Фріз 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Новини України Ігор Райнін Європейська солідарність Петро Порошенко Юрій Бойко Ірина Фріз Новини Харкова
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