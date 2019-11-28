Ексголова адміністрації Порошенка перейшов у партію Медведчука

Ексголова адміністрації Петра Порошенка Ігор Райнін очолив харківський осередок проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя".

Призначення Райніна відбулося на закритих зборах в харківському офісі ОПЗЖ.

До слова: У кримінальних справах проти Порошенка ДБР допитало 562 свідків

Представляти Райніна приїхав співзасновник політсили Юрій Бойко.



Райнін очолив харківський осередок ОПЗЖ



Засідання партії ОПЗЖ у Харкові

На відео, яке оприлюднило місцеве видання KharkivToday, чути, як ексголова адміністрації Порошенка дякує Бойку за підтримку, і заявляє про плани на місцеві вибори.

"Тут потрібно застосувати зусилля, відкинути ті чи інші амбіції, ті чи інші, якісь інші моменти, об'єднуватися, йти, перемагати в місцеві ради, для того, щоб бути корисними, потрібними для звичайної людини, для пересічного українця. Можу вас запевнити, що всі мої сили і вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті", – сказав Райнін.

Ігор Райнін перейшов у партію "Опозиційна платформа — За життя": дивіться відео

Що відомо про Ігоря Райніна?



Він є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління та заслуженим економістом України. У 2015 році став депутатом Харківської обласної ради VII скликання та довгий час працював у Харківській облдержадміністрації.



З 2014 до 2015 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента, а з 2016 до 2019 року був її очільником.

Реакція "Європейської солідарності"

На такий вчинок колишнього соратника вже відреагували у "Європейській солідарності". Нардепка Ірина Геращенко назвала його "людиною у футлярі" і "ситуативним попутником".

"Опозиція – добрий час загубити ідеологічних чи ситуативних попутників, людей в футлярі… Очищення робить команду сильнішою", – написала вона.

Соратниця Геращенко Ірина Фріз дії Райнін пояснила так: "П’ята колона" Кремля працює. І свої кадри вони ретельно зберігали та просували задля дискредитації діяльності команди п'ятого президента, саботування ухвалених рішень, маніпулятивних зливів в ЗМІ під вигідним їм кутом".



Допис Ірини Фріз