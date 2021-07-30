Екскардинала Ватикану вперше звинуватили у зґвалтуванні підлітка

У США колишнього кардинала Теодора Маккарріка обвинувачують у зґвалтуванні підлітка. Це перший єпископ у Штатах, проти якого відкрили кримінальну справу через сексуальне насильство.

Після зґвалтування сказав помолитися

До Окружного суду Дедгема, що в штаті Массачусетс, щодо 91-річного Маккарріка висувають 3 обвинувачення. Мовиться про непристойний напад і нанесення побоїв.

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Позивач стверджує, що насильство почалося, ще коли він був маленьким хлопчиком. Маккаррік був близьким з його родиною – проводив весільні меси, хрещення і похорони.

У 1974 році 16-річний постраждалий святкував весілля свого брата. Тоді кардинал сказав, що має поговорити з хлопцем наодинці нібито через скарги батька, що син "бешкетує і не ходить до церкви". За словами чоловіка, Маккаррік зґвалтував його у гардеробній, після чого попросив прочитати "Отче наш" і "Радуйся, Маріє".

Щоб Бог міг викупити тебе від гріхів,

– казав кардинал.

Згодом випадки сексуального насильства продовжились. Маккаррік домагався хлопця навіть коли той подорослішав.