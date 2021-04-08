Офіс генпрокурора повідомив про підозру одному із колишніх керівників ДП "Одеський морський торговельний порт". Його звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Деталі справи

За даними слідства, екскерівник одного з підрозділів держпідприємства уклав економічно невигідні договори. Це відбувалося упродовж 2018 – 2019 років.

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Договори стосувалися нібито надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності – передачу держмайна у користування за заниженим тарифом. Насправді ж передавали у постійну оренду морські буксири, які перебували в оперативному управлінні порту.

Так, підприємці використовували буксири для надання послуг з буксирування судновласникам. При цьому Одеський морський торговельний порт міг сам надавати такі послуги на вигідніших умовах.

Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов'язків ДП "Одеський морський торговельний порт" недоотримало 142 мільйони гривень.

Наразі триває досудове розслідування.



Екскерівнику Одеського порту повідомили про підозру / Фото СБУ

Зверніть увагу! На важливості розслідування подібних злочинних схем наголошував президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України".