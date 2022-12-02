Екскомандир білоруської авіабази для винищувачів вкоротив собі віку, – ЗМІ

У Білорусі начебто вчинив самогубство Юрій Воробйов – колишній командир авіабази для винищувачів в Барановичах. Чоловік буцімто застрелився.

Білоруські телеграм-канали стверджують, що Воройбов помер ще минулого тижня, передає 24 канал. Запевняють, що інформація підтвердилась.

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Керував авіабазою в Барановичах

Воробйов – уродженець Росії. Раніше він керував 61-ї винищувальною авіаційною базою, що дислокується на аеродромі у Барановичах, але це було давніше – з 2007 по 2011 роки.

Останніми роками він працював на 558 авіаремонтному заводі і був головою Ради ветеранів 61 авіабази.

Причини самогубства

За однією з версій, чоловік вкоротив собі віку, бо йому не продовжили контракт. За іншою інформацією, справа була не в контракті. Однак подробиць інциденту не розкривають.

Цікаво, що саме на аеродромі в Барановичах Росія розміщує свої винищувачі, які потім атакують українські міста.

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