Екскомандир білоруської авіабази для винищувачів вкоротив собі віку, – ЗМІ
У Білорусі начебто вчинив самогубство Юрій Воробйов – колишній командир авіабази для винищувачів в Барановичах. Чоловік буцімто застрелився.
Білоруські телеграм-канали стверджують, що Воройбов помер ще минулого тижня, передає 24 канал. Запевняють, що інформація підтвердилась.
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Керував авіабазою в Барановичах
Воробйов – уродженець Росії. Раніше він керував 61-ї винищувальною авіаційною базою, що дислокується на аеродромі у Барановичах, але це було давніше – з 2007 по 2011 роки.
Останніми роками він працював на 558 авіаремонтному заводі і був головою Ради ветеранів 61 авіабази.
Причини самогубства
За однією з версій, чоловік вкоротив собі віку, бо йому не продовжили контракт. За іншою інформацією, справа була не в контракті. Однак подробиць інциденту не розкривають.
Цікаво, що саме на аеродромі в Барановичах Росія розміщує свої винищувачі, які потім атакують українські міста.
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