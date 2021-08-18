Деталі справи

Колишнього беркутівця підозрюють у перевищені службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Мовиться про протистояння 18 лютого 2014 року.

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Засідання пройшло швидко. Розглянули клопотання прокурора про оголошення зниклого Шаповалова в розшук. Його адвокатка запевняла учасників, що в цьому нема потреби, бо її клієнт ще може знайтися після заяви його дружини про розшук,

– розповів потерпілий Олександр Тимошенко.

Після розгляду клопотання, Подільський суд Києва оголосив підозрюваного у розшук.

Шаповалова підозрюють у терористичному акті

4 серпня колишньому командиру роти "Беркут" оголосили про підозру у терористичному акті, незаконному перешкоджанні мітингам, умисному вбивстві тощо. За даними ЗМІ, мовиться про того ж таки Шаповалова.

Печерський райсуд Києва 5 серпня дав дозвіл на затримання підозрюваного, оскільки той не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Зверніть увагу! 1 грудня 2020 року суд у Харкові поновив Шаповалова на посаді у правоохоронних органах. Однак Міністерство внутрішніх справ подало апеляцію на таке рішення