Деталі справи
Колишнього беркутівця підозрюють у перевищені службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Мовиться про протистояння 18 лютого 2014 року.
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Засідання пройшло швидко. Розглянули клопотання прокурора про оголошення зниклого Шаповалова в розшук. Його адвокатка запевняла учасників, що в цьому нема потреби, бо її клієнт ще може знайтися після заяви його дружини про розшук,
– розповів потерпілий Олександр Тимошенко.
Після розгляду клопотання, Подільський суд Києва оголосив підозрюваного у розшук.
Шаповалова підозрюють у терористичному акті
4 серпня колишньому командиру роти "Беркут" оголосили про підозру у терористичному акті, незаконному перешкоджанні мітингам, умисному вбивстві тощо. За даними ЗМІ, мовиться про того ж таки Шаповалова.
Печерський райсуд Києва 5 серпня дав дозвіл на затримання підозрюваного, оскільки той не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу.