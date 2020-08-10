У Кропивницькому відкрили ексклюзивну виставку роботів, де є аж 40 запрограмованих наноіграшок. Зібрав таку незвичайну колекцію підприємець із Харкова. Роботів придбав у США, Китаї, Німеччині та інших країнах Європи.

Загалом на інноваційні експонати витратив близько 100 тисяч доларів. І тепер щороку їздить з ними в турне Україною. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Цікаво Робот зі штучним інтелектом вперше отримав головну роль у фільмі: приголомшливе відео

Робот на прізвисько Дерев'яка за кілька монет і пісню тобі заспіває, та ще й анекдот розкаже. А якщо ввічливо попросиш, може і в майбутнє зазирнути.



Робот Дерев'яка / Скриншот з відео

Іншого елегантно одягнутого джентльмена звати Вася. У нього немає мозку, проте вмонтований штучний інтелект. Робот вміє підтримати будь-яку світську бесіду. І найголовніше – знає відповіді на всі запитання.



Робот Вася / Скриншот з відео

Ще одна крихітка пройшла курси з робомасажу. Відчуває чутливі зони на тілі людини та за допомогою ультразвукових коливань допомагає відновити сили.



Робомасаж / Скриншот з відео

На виставці роботів об'єднали в маленьку державу. У кожного своя територія та обов'язки. Хтось підробляє рікшею, дехто розважає гостей боями без правил, а найталановитіші заснували власний шоу-балет.

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На виставці роботами можна грати та керувати. В умовах карантину іграшки дезінфікують кожні 2 години. За словами організаторів, інтерактивні гаджети дозволяють малечі краще пізнати світ, а дорослим ненадовго повернутися в дитинство