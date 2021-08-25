Кандидатуру Юрія Вілкула підтримали 32 депутати, 10 – були проти та 9 – утримались. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації.
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Після голосування він запросив до слова сина Констянтина Павлова, якого поховали 19 серпня.
- Хлопець подякував подякував депутатам за організацію похорону.
- Попросив також "слуг народу" не немагатися захопити владу після смерті його батька.
Не все міряється посадами, грошима та політичними інтересами,
– сказав Юрій Павлов.