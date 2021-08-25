Кандидатуру Юрія Вілкула підтримали 32 депутати, 10 – були проти та 9 – утримались. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації.

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Після голосування він запросив до слова сина Констянтина Павлова, якого поховали 19 серпня.

Хлопець подякував подякував депутатам за організацію похорону.

Попросив також "слуг народу" не немагатися захопити владу після смерті його батька.

Не все міряється посадами, грошима та політичними інтересами,

– сказав Юрій Павлов.