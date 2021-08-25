Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова
25 серпня 2021 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:"Первый Криворожский"
У Кривому Розі колишній мер Юрій Вілкул знову сів у крісло глави міської ради. Його обрали замість секретаря пленарного засідання Олександра Котляра, який відмовився від посади.
Кандидатуру Юрія Вілкула підтримали 32 депутати, 10 – були проти та 9 – утримались. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації.
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Після голосування він запросив до слова сина Констянтина Павлова, якого поховали 19 серпня.
- Хлопець подякував подякував депутатам за організацію похорону.
- Попросив також "слуг народу" не немагатися захопити владу після смерті його батька.
Не все міряється посадами, грошима та політичними інтересами,
– сказав Юрій Павлов.
Загибель Павлова: що відомо
- Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільному Дніпропетровської області. Біля загиблого лежала рушниця, а сам він мав вогнепальні поранення.
- На сполох забила дружина, яка в той час відпочивала на морі.
- Правоохоронні органи наразі мають 3 версії того, як загинув чиновник. Це могло бути доведення до самогубства, вбивство або необережне поводження зі зброєю.
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