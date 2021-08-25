Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова

У Кривому Розі колишній мер Юрій Вілкул знову сів у крісло глави міської ради. Його обрали замість секретаря пленарного засідання Олександра Котляра, який відмовився від посади.

Кандидатуру Юрія Вілкула підтримали 32 депутати, 10 – були проти та 9 – утримались. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації.

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Після голосування він запросив до слова сина Констянтина Павлова, якого поховали 19 серпня.

Хлопець подякував подякував депутатам за організацію похорону.

Попросив також "слуг народу" не немагатися захопити владу після смерті його батька.

Не все міряється посадами, грошима та політичними інтересами,

– сказав Юрій Павлов.

Загибель Павлова: що відомо

Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільному Дніпропетровської області. Біля загиблого лежала рушниця, а сам він мав вогнепальні поранення.

На сполох забила дружина, яка в той час відпочивала на морі.

Правоохоронні органи наразі мають 3 версії того, як загинув чиновник. Це могло бути доведення до самогубства, вбивство або необережне поводження зі зброєю.

Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня.

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