Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова

25 серпня 2021 , 10:55
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Джерело:

"Первый Криворожский"

У Кривому Розі колишній мер Юрій Вілкул знову сів у крісло глави міської ради. Його обрали замість секретаря пленарного засідання Олександра Котляра, який відмовився від посади.

Кандидатуру Юрія Вілкула підтримали 32 депутати, 10 – були проти та 9 – утримались. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації.

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Після голосування він запросив до слова сина Констянтина Павлова, якого поховали 19 серпня.

  • Хлопець подякував подякував депутатам за організацію похорону.
  • Попросив також "слуг народу" не немагатися  захопити владу після смерті його батька.

Не все міряється посадами, грошима та політичними інтересами,
– сказав Юрій Павлов.

Зверніть увагу! Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня.

Загибель Павлова: що відомо

  • Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільному Дніпропетровської області. Біля загиблого лежала рушниця, а сам він мав вогнепальні поранення.
  • На сполох забила дружина, яка в той час відпочивала на морі.
  • Правоохоронні органи наразі мають 3 версії того, як загинув чиновник. Це могло бути доведення до самогубства, вбивство або необережне поводження зі зброєю.

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Автор: Олег Васьків