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Ексміністр Кожара вийшов на волю: його підозрюють у вбивстві

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Ексміністр Кожара вийшов на волю
Ексміністр Кожара вийшов на волю / pravda.com.ua

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов на волю після внесення необхідної суми застави. Раніше його заарештували за підозрою у вбивстві екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про те, що ексміністр на волі, повідомила у фейсбуці дочка вбитого Сергія Старицького – Катерина.

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Кожара вніс заставу і вийшов на волю,
– написала вона.

До слова, 18 травня суд зменшив суму застави для Кожари до 2,1 мільйона гривень.

Що відомо про вбивство Сергія Старицького

  • 21 лютого екскерівника телеканалу "Інтер" Старицького знайшли з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки, що у Київській області. Тіло виявили у будинку ексголови МЗС України Леоніда Кожари.
  • Першою версією поліції було самогубство. Однак вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбивство.
  • Рідні та друзі Старицького заявили, що він не мав підстав для самогубства. Однак Кожара та його дружина стверджували, що Старицький таки наклав на себе руки.
  • 25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.
  • Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.
  • Згодом Марині Козерод оголосили підозру у справі про вбивство Старицького. А через деякий час відпустили під особисте зобов’язання. 
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Леонід Кожара Смерть Сергія Старицького Новини Києва Новини України Новини політики
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