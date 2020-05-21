Ексміністр Кожара вийшов на волю: його підозрюють у вбивстві

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов на волю після внесення необхідної суми застави. Раніше його заарештували за підозрою у вбивстві екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про те, що ексміністр на волі, повідомила у фейсбуці дочка вбитого Сергія Старицького – Катерина. Читайте також Дружину ексміністра Кожари відпустили під особисте зобов’язання Кожара вніс заставу і вийшов на волю,

– написала вона. До слова, 18 травня суд зменшив суму застави для Кожари до 2,1 мільйона гривень. Що відомо про вбивство Сергія Старицького 21 лютого екскерівника телеканалу "Інтер" Старицького знайшли з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки, що у Київській області. Тіло виявили у будинку ексголови МЗС України Леоніда Кожари.

Першою версією поліції було самогубство. Однак вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Рідні та друзі Старицького заявили, що він не мав підстав для самогубства. Однак Кожара та його дружина стверджували, що Старицький таки наклав на себе руки.

25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.

Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.

Згодом Марині Козерод оголосили підозру у справі про вбивство Старицького. А через деякий час відпустили під особисте зобов’язання.