Екснардепа Кононенка не випускають з "Борисполя", – Лещенко
30
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській арміїсьогодні , 22:35
-
Електрокар Tesla Model Y помітили на дорогах США до офіційного старту продажів: фотосьогодні , 21:05
-
Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнекасьогодні , 21:00
Коментарі