З військового обліку знімали за допомогою фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я. Експосадовець спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ використовував ці документи для незаконного виїзду за межі країни.

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Що було знайдено під час обшуків

В СБУ повідомили, що у затриманого вилучено майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.

Обшуки за місцем проживання діючих членів ВЛК Чернігівського ОТЦК / фото Офіс Генерального прокурора

Ексочільнику Чернігівської ВЛК оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • прийняття неправомірної вигоди службовою особою;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • незаконне переправлення осіб через державний кордон.

За інформацією правоохоронців, експосадовець утримується під вартою і без можливості внесення застави. Йому та спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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