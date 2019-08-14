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      Експедитори вимагають від ДФС зупинити корупцію на Одеській митниці і припинити тиск на бізнес

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      Експедитори вимагають від ДФС зупинити корупцію на Одеській митниці і припинити тиск на бізнес

      Сьогодні митні експедитори з Одеси провели пікетування будівлі Державної митної служби України.

      Вони вимагали від ДФС розблокувати роботу їх бізнесу, зупинити корупцію на Одеській митниці і покарати чиновників-корупціонерів, пишуть "Українські новини".

      Співробітники компанії "Макотрейдінг" спільно з активістами ініціативної групи "Ні корупції на Одеській митниці!" скандували гасла "Білий бізнес не платить хабарникам!", "Передерій  геть з Одеської митниці!" і закликали керівництво ДФС почути білий бізнес.

      "Сьогодні в Одеській митниці склалася корупційна ситуація, коли 95% всіх вантажів тканин, які приходять в Україну, оформляється тільки на ВМО №1 (ВМО відділ митного оформлення) митного поста "Чорноморський", говорить заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрєнє. Це монополізація ринку, оскільки тільки на одному ВМО одного митного поста і тільки одним митним брокером здійснюється оформлення 95% тканини в Україні. У той же час, якщо якийсь інший митний брокер проявляє ініціативу оформити імпорт тканини, на нього починається тиск, працювати стає неможливо, і тканина не виїжджає з митного терміналу".

      За словами Вікторії Пікшрєнє, причина такої ситуації в тому, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який займається митним оформленням тканин, вирішив монополізувати цей ринок. Для цього він пролобіював призначення керівником Одеської митниці Володимира Передерія, який тепер "кришує" цього бізнесмена.

      Компанія "Макотрейдінг" місяць тому вже проводила пікетування ДФС. Тоді першою її вимогою було зупинити постійні і необгрунтовані обшуки їх контейнерів відділом по боротьбі з контрабандою Одеської митниці. І в результаті ця проблема була вирішена.

      Однак друга озвучена тоді вимога ліквідувати монополію митного оформлення тканин на Одеській митниці так і не було виконано. "За ці чотири тижні змінилося керівництво ДФС, але керівництво Одеської митниці залишилося колишнім. І воно як блокувало роботу всіх інших брокерів, які хочуть провести митне очищення тканини, так і блокує зараз", сказала Вікторії Пікшрєнє.

      Станом на сьогодні у компанії "Макотрейдінг" на митному терміналі скупчилося 25 контейнерів з тканинами, які компанія не може оформити через відмови Одеської митниці.

      Через те, що ми голосно говоримо про нашу проблему, нам заблокували митний склад, на який спрямовуються контейнери. З цієї причини зараз в порту скупчилося ще 11 контейнерів. Ми вважаємо, що це ще один інструмент тиску на нашу компанію одеською митницею,
      – заявляє заступник директора "Макотрейдінг".

      Вікторія Пікшрєнє передала в ДФС звернення, в якому просить вирішити проблему монополізму на Одеській митниці і просить про зустріч з виконуючим обов'язки глави ДФС Денисом Гутенко і керівником Державної митної служби Максимом Нефьодовим. "Ми хочемо зустрічі з Гутенко і Нефьодовим, щоб переконатися, що вони точно знають, як відбувається оформлення тканини в Одесі", сказала вона.

      У групи компаній "Макотрейдінг" близько 1 тис. компаній-клієнтів, щорічно компанія оформляє 20-30 тис. митних декларацій на різні вантажі. Але при цьому проблеми виникли тільки з митним очищенням тканин інші вантажі оформлюються без проблем. У підсумку вантажі тканин простоюють на терміналах, а клієнти "Макотрейдінга" власники тканин зазнають збитків.

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      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Державна митна служба Новини Одеси
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