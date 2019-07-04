Експедитори звинувачують митників Одеси у хабарництві та перешкоджанні роботі "білого" бізнесу

Від "білого" бізнесу вимагають хабарі, штучно створюють перешкоди та блокують роботу українських підприємств.

Про це заявляють експедитори, що працюють на Одеській митниці. Вони звинувачують митників в участі у конкурентних війнах та корупційних схемах.

На Одеській митниці завдяки штучним перешкодам заблокована робота легального українського бізнесу. Підприємці і державний бюджет України несуть суттєві збитки. Про це заявила представник ТОВ "Макотрейдінг", компанії, що надає митно-брокерські і експедиторські послуги, під час прес-конференції, що відбулася у національному інформаційному агентстві "Укрінформ", від імені експедиторських компаній на Одеській митниці. Експедитори звинувачують митників в участі у конкурентних війнах та корупційних схемах. Підприємці заявляють, що їх змушують платити хабарі, хоча жодних порушень у митному оформлені товарів митники не виявляють, та створюють штучні перешкоди в роботі на користь монополіста, повідомляє "Обозреватель".

Як заявляє Вікторія Пікшрєнє, на сьогоднішній день кожен 10-й контейнер, який виїжджає з одеської митниці, підлягає відбору зразків, повного розвантаження товару з контейнера на склад і назад. "Команди, кого саме "кошмарити" з метою отримати фінансову винагороду від експедитора за прискорення оформлення, надходять рядовим інспекторам від керівництва митниці в телефонному режимі. Як стверджують експедитори, сума хабаря за один контейнер з товаром, щодо якого все одно не виявлять ніяких митних порушень, складає 200-300 доларів. Збитки від псування товару і простоїв для експедиторів є суттєво більшими.

Експедиторські компанії вважають, що за схемами на Одеській митниці стоять дві групи посадових осіб. Одна з них – Олександр Домнич, в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, разом з своїми колегами Сергієм Недоренком і Олегом Павлишиним. Вони почали операцію "Бастіон", яка є приводом для вивантаження ще більшої кількості контейнерів. "Схема дуже проста: штучно створити проблему для бізнесу, а потім вимагати заплатити за її вирішення. Якщо ж "винагорода" не платиться, контейнери свідомо затримуються, товар вивантажується на рампу, псується і розкрадається", – розповіла Вікторія Пікшрєнє.

Друге угруповання, за словами Вікторії Пікшрєнє, очолює одеський бізнесмен, який пролобіював призначення свого партнера по бізнесу на посаду начальника Одеської митниці, Володимира Передерія. Тут штучні проблеми створюються для усіх контейнерів з тканинами. Ця схема була легалізована спеціальним листом, що запроваджує процедуру, відсутню на жодній митниці жодної країни світу: повторно вивантажувати з контейнерів фактично на землю та описувати усі окремі рулони тканини, брати зразки з кожного шматка товару і направляти на дослідження в лабораторію. Через це пошкоджується товар, який втрачає товарний вигляд, та стає неможливою його реалізація за повною вартістю. Таким чином легальний український бізнес усувають з ринку на користь монополіста, який вже контролює 90-95% цього ринку.

Представник експедиторського бізнесу запевнила: якщо ситуація не зміниться, через тиждень на повторній прес-конференції її заяви підтвердять і інші експедитори, що працюють на Одеській митниці. Наразі вони очікують відповіді на своє звернення, надіслані до Міністерства фінансів України.