Гірничо-видобувний комплекс – одна з небагатьох галузей економіки України, де працівникам під час карантину не зменшили зарплати.

Коронавірусна криза сильно вдарила по українській економіці. Зокрема – по металургії. Тим не менше, підприємства цієї галузі практично повністю зберегли свій кадровий склад, а працівники отримують зарплати на докарантинному рівні. Про це йдеться у статті 24 каналу "Зарплати в Україні: як змінилися в карантин і що буде далі".

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Автор нагадує, що навесні 2019-го провідні металургійні компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Метінвест" та "Інтерпайп" практично синхронно збільшили оплату металургам – у середньому на 15-20%. Дещо пізніше до них долучилася група Ferrexpo. Потім ці промислові гіганти протягом року знову підняли оклади, й загалом за підсумками-2019 дохід працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" зріс на 34%, Ferrexpo – на 30%, "Інтерпайп" – на 20%. За звітами "Метінвесту", у 2018-2019 роках там тричі збільшували зарплати, що загалом склало близько +50%.

Всі компанії планували чергові збільшення зарплат і в 2020-му. Але коронавірус вніс свої корективи.

Якщо криза поглибиться, а влада введе знову карантинні обмеження, то металургійній галузі буде важко, – каже голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький. – Ми втратили багато ліквідності і виручки. Зараз на всіх ринках, де споживається наша металопродукція, відбувається падіння. Вертикально інтегровані компанії намагаються викрутитися за рахунок збуту залізорудної сировини. А по металопродукції величезні провали…

Але Біленький тішиться, що, в той же час, не зменшився рівень зарплат. Щоправда, і прогнозованого збільшення не відбулося – планувалося в червні вийти на показник середньої зарплати в 20 тисяч гривень.